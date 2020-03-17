Налоговики могут прекратить все выемки, допросы и осмотры из-за коронавируса

ФНС планирует приостановить все мероприятия налогового контроля, требующие взаимодействия сотрудников с другими людьми: выемки, осмотры, допросы, выезды к налплатам и вызовы в инспекцию и тп. Об этом пишут в Фейсбуке на странице «Налоговый канал».

Это подтверждают другие пользователи ФБ, правда, не все.

«Да, мне в инспекции вчера это подтвердили» «Мои жалуются, что оперзал полон налогоплательщиков и никаких ограничений по контактам»

Народ интересуется, как же теперь разбираться с незаконными блокировками и требованиями? Ведь до налоговой было не дозвониться и раньше.