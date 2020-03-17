Россия приостанавливает оформление виз иностранцам

На сайте МИД опубликовано официальное заявление о прекращении выдачи виз иностранцам в связи с временным ограничением въезда в Россию с 18 марта по 1 апреля.
Ограничения не применяются в отношении:
- аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на территории России, а также членов семей указанных лиц;
- водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
- членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, а также обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника;
- лиц, постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.
Предусмотренные меры обусловлены особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер, отмечается в заявлении МИД.