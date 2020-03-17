Россия приостанавливает оформление виз иностранцам

8529 Я Вас не знаю, не знаю, на кого Вы похожи. Ну вот Вы считаете людей за обезьянок, кто-то верующих... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

ДмитрийW А кто русский Киев захватил и пытается оторвать Окраину России от России как не банда евреев- фаш... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

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Над.К Да обратили. Только вы же не читаете те источники, где это сделали ;) Ибо там клятые иностранцы р... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

Над.К Не надо прикидываться, что вы не понимаете. Все давно написано, для тех, кто сам не может разобра... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

IriEro Да не цепляйте ко мне чужие слова! Вы просто ввязались в обсуждение, почувствовав себя в который ... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

8529 Я думаю, что понимать там нечего. Злоба по отношению к верующим не такая сложная эмоция, чтобы тр... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

IriEro Да, в данном случае про конкретную группу людей, которая своими действиями ставит под угрозу своё... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

mityai Я подозреваю, что есть люди, у которых такие же запасы с 90, 98, 2008 и 2014 годов копятся.... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

ZloiBuhgalter > кто виноват и что делатьНа эти вопросы никто ответить не смог, за всю историю той территории... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии