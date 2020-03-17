Минкультуры закрывает театры, цирки, музеи, филармонии, концертные залы, кинотеатры

Кстати, почему Талади (ящер) в баре на скриншоте №1 не снял шлем?Апатамушта разумный Крокодил тол...
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и церковных...
Не совсем оперативненько наш штаб обновляет, на 17 часов уже было 190 943 случаев, и 7 548 погибш...
Первый случай смерти от коронавируса в Москве - мужика дома стеллажом с гречкой и туалетной бумаг...
Да нет ничего подобного в Старушке-Европе.Это, наверное, Митяю вечерний му-озвон из ящика рассказ...
Я разве говорила, что конституция проамериканская? И я ничего не имею против неё, но мне нравятся...
Вы, главное, шапочку из фольги берегите, и с головы не снимайте. Тогда все нормально будет...
Да уж, такую чушь наплели в статье...
Вы напрасно вступаете в дискуссию с этими пригожинскими митями-танями и несть числа их.Вам же шпа...
Вот если бы мы еще что полезное взяли из их Конституции, было бы о чем говорить. ...
Ничего удивительного. Вы меня как-то упрекали, что я газет не читаю, а я призывала посмотреть вок...
Не верю))) когда всем скопом, у народа не очень получается. Крови много...
Вот поэтому меня крайне и удивляют ваши выводы...
Почему не получится? Не верите в российский народ? Ай-ай-ай )...
Это слишком романтично))) не получится)))
Почему Вы считаете, что устраивало? И причём тут иностранные резиденты? У разных людей есть разны...
Может пора поменять всех скопом?
Нет, говорить то, что вождь скажет - это да, ещё на коньки встанут, как вождь, а все остальное од...
Могли и завезти на подпись пачку документов.
" счёт-фактура был подписан человеком который в этот день отсутствовал на рабочем ...
А, у нас меняются, как вождь скажет. Наверное я в другой РФ живу )...
Да ничем, чай пьет с печеньками.
Вы не поверите, я сама радовалась когда-то. Когда считала, что все беды от бессменного вождя. Сей...
Т. е. 20 лет все устраивало, а в этом-то году, что случилось, по-вашему? Иностранные резиденты кр...
Т.е. тем, кто пишет за деньги нашей власти вы верите? А оценить сами, кто и что пишет, вы не може...
Да ладно, не обостряйте)))Схожу ка я за "Бехеровочкой".....зелье сие на травах зело полезно для с...
Ваша ошибка в том, что Вы решили, что не нравитесь потому что веруете. Всем плевать на вашу веру...
Есть средство получше - подсесть на наркоту. Тогда все многочисленные проблемы сократятся до одно...
Очень красиво сказано, вот только американцам, которые писали нам конституцию, почему-то не все-р...
во всем мире снижают налоги или дают отсрочки а у нас повышают, во дела...
Риск конфискации личного имуществаЕсли регистрация юридического лица была осуществлена на домашни...
Ждем, когда он пообещает не вводить талоны на еду и туалетную бумагу. А то, давно что-то его обещ...
Гораздо интереснее позиция тех, кто, в конечном итоге, отвечает за жизни общества.Раньше, в СССР,...