Клерк.Ру

Минкультуры закрывает театры, цирки, музеи, филармонии, концертные залы, кинотеатры

Театры, цирки, музеи, филармонии, концертные залы, кинотеатры и все подведомственные учреждения из-за угрозы распространения коронавируса временно закрывает Минкультуры России.

Также временно приостанавливается деятельность федеральных музеев и библиотек.

Такие же рекомендации направлены в региональные органы управления культурой.

По последним данным, число заразившихся в России составило 114 человек.

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