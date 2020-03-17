Минкультуры закрывает театры, цирки, музеи, филармонии, концертные залы, кинотеатры

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Afriка Не совсем оперативненько наш штаб обновляет, на 17 часов уже было 190 943 случаев, и 7 548 погибш... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

MaxC Первый случай смерти от коронавируса в Москве - мужика дома стеллажом с гречкой и туалетной бумаг... Путин призывает не тратить зря деньги, покупая продукты впрок

MaxC Да нет ничего подобного в Старушке-Европе.Это, наверное, Митяю вечерний му-озвон из ящика рассказ... Коронавирус: паниковать или сохранять спокойствие

T@nya Я разве говорила, что конституция проамериканская? И я ничего не имею против неё, но мне нравятся... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

Кошки Рyлят Вы напрасно вступаете в дискуссию с этими пригожинскими митями-танями и несть числа их.Вам же шпа... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

Над.К Вот если бы мы еще что полезное взяли из их Конституции, было бы о чем говорить. ... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

T@nya Нет, говорить то, что вождь скажет - это да, ещё на коньки встанут, как вождь, а все остальное од... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

T@nya Т.е. тем, кто пишет за деньги нашей власти вы верите? А оценить сами, кто и что пишет, вы не може... Закон с поправками в Конституцию подписан президентом и одобрен Конституционным судом

VikaV2193 Ваша ошибка в том, что Вы решили, что не нравитесь потому что веруете. Всем плевать на вашу веру... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

vvarior во всем мире снижают налоги или дают отсрочки а у нас повышают, во дела... В апреле социальные пенсии повысят на 6,1 %