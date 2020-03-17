Путин призывает не тратить зря деньги, покупая продукты впрок

Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

Путин, Мишустин и Собянин посетили Центр мониторинга ситуации с коронавирусом. Там президенту показали систему мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны.

«Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты», — рассказал Мишустин.

Главе государства продемонстрировали онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и торговые точки (источник ТАСС).

О ситуации в магазинах сегодня уже писали на «Клерке».

Люди почему-то скупают тележками туалетную бумагу.