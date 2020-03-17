Путин попросил ввести особый график для работников с детьми

Владимир Путин попросил работодателей по возможности предоставить своим сотрудникам, у которых есть маленькие дети, гибкий или дистанционный график работы в связи с распространением коронавируса.

«Где это возможно, необходимо предусмотреть особый гибкий или дистанционный график работы для родителей с детьми дошкольного и школьного возраста», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент отметил, что в случае внеплановых каникул и временного закрытия детских учреждений дети не должны быть предоставлены сами себе, а находиться в постоянном контакте с родителями. По его словам, это необходимо, чтобы спокойно, без всяких потерь, пройти эту непростую ситуацию.

Глава государства отметил, что в этом заинтересованы все, в том числе и собственники предприятий.