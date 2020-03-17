Московская мэрия не планирует вводить общегородской карантин

Информация о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, не соответствует действительности, сообщается на сайте мэрии.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — рассказала Анастасия Ракова, заместительстоличного мэра по вопросам социального развития.

Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы столичное правительство рассматривает жесткий вариант карантина, при котором будут закрыты кафе, рестораны, торговые центры, приостановлена работа метро и наземного транспорта, введен запрет на въезд и выезд из города.