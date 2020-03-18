Утверждены новые коды для акцизных товаров

ФНС выпустила письмо от 02.12.2019 № СД-4-3/24574@, в котором приведен перечень кодов по акцизам начиная с налогового периода январь 2020 года. Оно будет действовать до внесения соответствующих изменений в приказ о заполнении налоговой декларации.

Уточненные налоговые декларации по акцизам за налоговые периоды январь — февраль 2020 года могут представляться с учетом указанных кодов.

Коды видов подакцизных товаров 273, 286, 295, 296 в налоговой декларации по акцизам, начиная с налогового периода — март 2020 года, не указываются.