Сбербанк предположил худший сценарий развития событий в экономике. Доллар за 100 рублей, нефть по 20$

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса.

Он предполагает доллар за 100 рублей, нефть за 20 долларов и остановку предприятий.

По словам Германа Грефа, «это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать». (источник Ведомости).

При этом он считает, что банк такое испытание выдержит, и даже сохранит прибыльность. Акционеры получат свои дивиденды, помощь крупным клиентам будет оказана.

Интересно, а простым людям что-то от этого перепадет?