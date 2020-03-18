Юрлиц избавят от публикаций в «Вестнике регистрации»

MaxC Я открою Вам маленький секрет))) Одна моя родственница в свое время несколько лет проработала име... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

kats97 И в чем проблема написать заявление если нужна справка (даже если оставил бумажную трудовую)?... Выбрали бумажную трудовую книжку? Форму СТД-Р не получите

VikaV2193 Смотря что хотите в диалоге выяснить. Вы явно хотели оскорбиться. И оскорбились. А виноваты все в... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

MaxC А никому не нужен ваш диалог - принцип "разделяй и властвуй" еще никто не отменял)))Диалог между ... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

8529 Потому что у Вас очевидные двойные стандарты.Вот Ваш ответ на вопрос, почему Вы не решили не обра... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Manul666 Вот давайте разберемся по честному. Вы обычный глубоко верующий человек пришли в обычную церковь ... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии