Юрлиц избавят от публикаций в «Вестнике регистрации»

Процесс раскрытия значимой для третьих лиц информации о деятельности организации будет оптимизирован.
На федеральном портале размещен соответствующий законопроект.
Проект направлен на устранение избыточных требований действующего законодательства, обязывающих участников тех или иных правоотношений раскрывать юридически значимую информацию посредством размещения соответствующей публикации в органе печати.
В пояснительной записке отмечается, что пользователям крайне неудобно искать информацию в журнале «Вестник государственной регистрации».
Все можно организовать гораздо проще.
Законопроектом предлагается обеспечить единый источник соответствующей информации — Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс).
При этом необходимость публикации информации в печатных изданиях отменяется.
Одновременно законопроектом предлагается отменить необходимость публикации в Федресурсе информации для эмитентов, работающих на рынке ценных бумаг. Вместо этого они смогут в Федресурс сведения о ленте новостей и странице в Интернете, где они размещают соответствующую информацию.