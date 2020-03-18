Голосование по Конституции могут перенести из-за коронавируса

На 22 апреля намечено всенародное голосование за поправки в Конституцию. Подписан соответствующий Указ.

Однако не исключено, что дату могут сдвинуть.

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия», — заявил Президент Владимир Путин.

Он отметил, что при всей важности изменений в Основной закон страны нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан.

«Будем смотреть исходя из складывающейся ситуации», — добавил Президент.

Владимир Путин также отметил, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее от политических мероприятий подобного рода, от выборов в этих странах не отказываются.

Тем не менее он еще раз подчеркнул, что если ситуация потребует, это всероссийское голосование будет перенесено на более поздний срок.