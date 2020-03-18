Прибывших из заграницы и не согласных на добровольную самоизоляцию предложили сажать в тюрьму

Двухнедельный карантин рекомендован всем, кто недавно прибыл из стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заболевания. Однако многие этому совету не следуют, в том числе известные медийные личности.

Они появляются на светских «тусовках» сразу после своего путешествия за границу.

Отсутствие сознательности должно быть наказано, уверен депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Он отметил, что прибывших из-за рубежа людей должны отслеживать российская миграционная служба и ФСБ.

Прилетевших из «особо опасных стран», которые отказываются соблюдать двухнедельный карантин, необходимо наказывать, уверен депутат.

«Это может быть принудительное лечение, помещение в карантин. Должно даже доходить до определенного штрафа и срока тюремного заключения в случае, если человек скрывает свое прибытие из „опасных“ стран и посещает публичные мероприятия при том, что он никак не прошел двухнедельный карантин и не сдал анализы на коронавирус», — пояснил Власов.

На данный момент нарушителям не может грозить уголовная ответственность, подчеркнул депутат от ЛДПР. Однако в борьбе с коронавирусом не может быть разграничений по социальному статусу.

Депутат, артист, почтальон — все должны быть равны в борьбе с коронавирусом, — подвел итог Василий Власов.