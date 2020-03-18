Будет новый срок для сдачи НДФЛ. Чтобы люди не ходили к налоговикам, пока бушуют вирусы

На высшем уровне в ФНС обсуждают перенос срока сдачи деклараций по НДФЛ на время пика карантинных мероприятий в связи с предотвращением распространения эпидемии.

Крайний срок для сдачи отчетности о доходах – 30 апреля.

Но ФНС собирается внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса. И вместе с отменой проверок, которые требуют непосредственной встречи ревизоров с налогоплательщиками, готова продлить и срок сдачи годовой отчетности по НДФЛ, чтобы меньше людей приходило в инспекции в сейчас, пока число заболевших растет изо дня в день.