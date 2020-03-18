Путин заявил о том, что со средним классом у нас все хорошо. Средний класс – это выше 12 тыс. рублей

Владимир Путин в интервью агентству ТАСС заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.

Средний класс – это не так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах. Президент объяснил, что:

«Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких...»

Поскольку МРОТ у нас 11 280 рублей, а средняя зарплата выше, то свыше 70% жителей страны относятся к среднему классу, уверен Путин.

И свою задача президент видит в укреплении этого класса.