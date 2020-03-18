Акции продуктовых сетей взлетели из-за паники в магазинах

Чалдон Вопрос не в этом, а в том, что его спокойно отпускают, заведомо зная, что он до момента самоизоля... Прибывших из заграницы и не согласных на добровольную самоизоляцию предложили сажать в тюрьму

Buh Lo Освободить только от аренды госимущества и земли. С арендодателями-частниками, пытаться договорит... Работников выгоняют без содержания из-за коронавируса

8529 Вы слишком зациклены на себе, уж простите. Я спрашивал Бабловеда, и то в рамках конкретного обсуж... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

ananasik-s А что если у него дома народу больше, чем на работе? Или если больничный не 100% (м.б. он вообще ... Прибывших из заграницы и не согласных на добровольную самоизоляцию предложили сажать в тюрьму

Бабловед Не только. Моё дело разоблачить их ложь, объяснить их истинные цели и смысл и не дать посадить на... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

VikaV2193 Я не спрашивала Вашего мнения о своей работе, а Вы спрашивали. Мне Ваше мнение не нужно, а Вам за... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Vayolet ИП пусть тогда тоже освобождают, мы тоже страдаем, и мы даже не малый бизнес, мы вообще нано... Работников выгоняют без содержания из-за коронавируса

8529 Дак Вы и ответили. Вы спросили, чем не нравится ответ, я пояснил. Вот на эти Ваши докапывания, ко... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

VikaV2193 Личные вопросы задавайте в личную почту. На общем обсуждении ответить может любой, даже я ))... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

mityai Так, не понял. Вся мировая пресса на ушах стояла: там мы Трампа выбрали, туда своих агентов засла... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

MaxC Вот так женщина и ехала на поезде куда-то в Тюмень.Трое попутчиков сошли в ЕКБ. Кто-то там еще за... Прибывших из заграницы и не согласных на добровольную самоизоляцию предложили сажать в тюрьму

8529 А Вы в курсе, что Ваши представления о том, как себя вести людям, на что жить, кому жертвовать - ... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

8529 Это Ваши несбывные мечты. Священника содержит приход, потому что считает это нужным для этих люде... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

VikaV2193 От халявных денег отказаться вполне можно, почему нет. Потом можно еще пойти соседу дрова наколот... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

MaxC Вы бьетесь?Да расскажите мне, где и когда вы еще с вашими "битвами" с позором не засыпались?)))Ве... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии