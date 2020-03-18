Акции продуктовых сетей взлетели из-за паники в магазинах

Акции российских продуктовых сетей взлетели на фоне ажиотажного спроса из-за коронавируса.
Котировки бумаг X5 Retail Group подскочили на 9,96% до ?1811,7 на 11:35 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Акции сети «Магнит» растут на 3,85% — до 2872?. Глобальные депозитарные расписки «Ленты» выросли на 9,95% — до 149,2?, сообщает РБК.
«Магнит» вчера на своем официальном сайте сообщил, что начал принимать предупредительные меры, чтобы избежать дефицита товаров. Он заявил об увеличении отгрузок из распределительных центров в магазины на 20% по всему ассортименту продукции.
На этом фоне стоит ожидать увеличения выручки торговых сетей на 25-25%. Из-за того, что люди сидят дома, могут также в 2-3 раза вырасти продажи в онлайн-магазинах, говорят эксперты.