Сбербанк подключается к Системе быстрых платежей

Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.

Сбербанк, как и все системно значимые банки, должен был подключиться к СБП до 1 октября 2019 г., напоминают «Ведомости». Однако за месяц до этого срока президент Сбербанка Герман Греф предупредил, что банк не успеет присоединиться к системе вовремя. За это ЦБ в ноябре оштрафовал банк — размер штрафа не раскрывался, но он мог достигать 10 млн руб.

СБП, оператором которой является Центробанк, была запущена в конце января 2019 г., сейчас в ней уже более 40 банков-участников. Их клиенты с помощью системы могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги через QR-код.

ЦБ создавал СБП как конкурента системы переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона. До появления СБП Сбербанк не пускал в свою систему другие банки, но сейчас в ней участвуют Совкомбанк, «Тинькофф», СДМ-банк.

В январе к СБП присоединилась дочка Сбербанка — сервис электронных кошельков «Яндекс.Деньги» (банку принадлежит 75% минус 1 руб., остальное — у «Яндекса»).