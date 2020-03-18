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Обновится список районов Крайнего Севера

На федеральном портале обновился проект Постановления Правительства, которым утверждается новый перечень районов Крайнего Севера.

Районы Крайнего Севера

Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей

 

Мурманская область

 

вся область


Архангельская область


Ненецкий автономный округ;

районы: Мезенский, Лешуконский, Пинежский;

городской округ «Северодвинск»


Республика Коми


город республиканского значения Воркута с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией;

районы:

Усть-Цилемский, Ижемский;


Красноярский край


Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,

Эвенкийский муниципальный район,

Северо-Енисейский и Туруханский районы;

город: Игарка,

городской округ «Город Норильск»


Иркутская область


Катангский район


Тюменская область


Ханты-Мансийский автономный округ-Югра:

районы:

Березовский, Белоярский;

Ямало-Ненецкий автономный округ


Республика Саха (Якутия)


Вся республика


Чукотский автономный округ


Весь округ


Магаданская область


Вся область


Камчатский край


Весь край


Республика Карелия


муниципальные районы:

Беломорский, Калевальский,

Кемский, Лоухский,

Костомукшский городской округ


Хабаровский край


Районы:
Аяно-Майский, Охотский;


Сахалинская область


районы:

Курильский, Ногликский, Охинский,

Северо-Курильский и Южно-Курильский;

город Оха


Республика Тыва


районы:

Монгун-Тайгинский, Тоджинский;

сельское поселение:

Шынаанское Кызылского района

Местности, приравненные к районам Крайнего Севера


Архангельская область


Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский,

Виноградовский, Каргопольский, Коношский,

Котласский, Красноборский, Ленский,

Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский (за исключением островных территорий Соловецкого архипелага),

Устьянский, Холмогорский, Шенкурский муниципальные районы;

городские округа: «Город Архангельск»,

«Город Коряжма», «Котлас», «Мирный»,

«Город Новодвинск».


 

Республика Коми


город республиканского значения Сыктывкар с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией;

город республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией;

районы:
Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский.


 

Пермский край


районы:
Гайнский, Косинский, Кочевский


 

Республика Карелия


муниципальный районы:

Муезерский, Сегежский, Кондопожский,

Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский, Сортавальский Петрозаводский городской округ


 

Тюменская область


Уватский район


 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра


весь округ, кроме Березовского и Белоярского районов


 

Томская область


районы:

Александровский, Бакчарский,

Верхнекетский, Каргасокский,

Колпашевский, Кривошеинский,

Молчановский, Парабельский, Чаинский, Тегульдетский;

города: Колпашево и Стрежевой;

муниципальное образование «Город Кедровый» Томской области (город Кедровый, село Пудино, поселок Останино, поселок Калининск, поселок Рогалево, поселок Таванга, поселок Лушниково).


 

Красноярский край


районы:

Богучанский, Енисейский, Кежемский,

Мотыгинский;

город Енисейск;

городской округ «Лесосибирск»


Иркутская область


районы:

Бодайбинский, Братский,

Казачинско-Ленский, Киренский,

Мамско-Чуйский, Нижнеилимский,

Усть-Илимский и Усть-Кутский;

города:

Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут;

городской округ «город Братск»


 

Республика Бурятия


районы:

Баунтовский, Северо-Байкальский,

Баргузинский, Курумканский,

Окинский, Муйский;

городской округ «Северобайкальск»


 

Забайкальский край


районы:

Каларский, Тунгиро-Олекминский,

Тунгокоченский


 

Амурская область


районы:

Зейский, Селемджинский и Тындинский;

городские округа «Зея» и «Тында»


 

Приморский край


районы:

Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский;

Красноармейский район:

городское поселение «Востокское»

сельские поселения:

Богуславецкое, Вострецовское, Дальнекутское, Измайлихинское, Мельничное, Рощинское и Таежненское


 

Хабаровский край


районы:

Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский и Ульчский;

города: Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань;

Амурский район:

поселок городского типа Эльбан;

сельские поселения:

Вознесенское, Падалинское, Ачанское, Джуенское, Омминское


 

Сахалинская область


все местности, за исключением местностей, перечисленных в Перечне районов Крайнего Севера


 

Республика Тыва


районы:

Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанского сельского поселения), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Эрзинский;

город: Кызыл


 

Республика Алтай


районы:

Кош-Агачский и Улаганский


 

Данные перечни будут применяться для целей предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в данных районах и местностях.

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