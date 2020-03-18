Обновится список районов Крайнего Севера

Огурец Корнишонов Попался мне как-то в руки детский журнал секты "Маранафа". В этом журнале было много рассказов дл... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

MaxC Шла 18-я минута маневрирования ударной группировки флота Предтеч при переходе с высокой орбиты на... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Бабловед С чего такой вывод? А в чём моё глумление? Я излагаю свой взгляд на церковь и религию, привожу ар... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

8529 Мне тут стыдиться нечего. Просто Вам интересно лишний раз над Церковью поглумиться и поспорить. И... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Бабловед То есть у верующего все эмоции только на религии держаться?! И этих людей вы считаете психически ... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

MaxC Так в договорах и пишут всегда, что ОНС должны быть подтверждены именно ТПП той страны, в которой... Пандемия коронавируса: как исполнить обязательства перед контрагентами в условия форс-мажора

Бабловед А где здесь у атеиста нет рациональности? Он не тратит время на ерунду вроде религий. Это уже рац... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

8529 Я сомневаюсь, что Вы прочитали Библию даже один раз. Иначе бы понимали, что такое Церковь, как ми... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

8529 А почему Вы стесняетесь составить собственное мнение? Вы можете изучить Библию и увидеть, что это... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии