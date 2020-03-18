Обновится список районов Крайнего Севера

На федеральном портале обновился проект Постановления Правительства, которым утверждается новый перечень районов Крайнего Севера.
Районы Крайнего Севера
Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей
Мурманская область
вся область
Архангельская область
Ненецкий автономный округ;
районы: Мезенский, Лешуконский, Пинежский;
городской округ «Северодвинск»
Республика Коми
город республиканского значения Воркута с подчиненной ему территорией;
город республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией;
город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией;
город республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией;
районы:
Усть-Цилемский, Ижемский;
Красноярский край
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
Эвенкийский муниципальный район,
Северо-Енисейский и Туруханский районы;
город: Игарка,
городской округ «Город Норильск»
Иркутская область
Катангский район
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра:
районы:
Березовский, Белоярский;
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Саха (Якутия)
Вся республика
Чукотский автономный округ
Весь округ
Магаданская область
Вся область
Камчатский край
Весь край
Республика Карелия
муниципальные районы:
Беломорский, Калевальский,
Кемский, Лоухский,
Костомукшский городской округ
Хабаровский край
Районы:
Сахалинская область
районы:
Курильский, Ногликский, Охинский,
Северо-Курильский и Южно-Курильский;
город Оха
Республика Тыва
районы:
Монгун-Тайгинский, Тоджинский;
сельское поселение:
Шынаанское Кызылского района
Местности, приравненные к районам Крайнего Севера
Архангельская область
Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский,
Виноградовский, Каргопольский, Коношский,
Котласский, Красноборский, Ленский,
Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский (за исключением островных территорий Соловецкого архипелага),
Устьянский, Холмогорский, Шенкурский муниципальные районы;
городские округа: «Город Архангельск»,
«Город Коряжма», «Котлас», «Мирный»,
«Город Новодвинск».
Республика Коми
город республиканского значения Сыктывкар с подчиненной ему территорией;
город республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией;
город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией;
город республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией;
районы:
Пермский край
районы:
Республика Карелия
муниципальный районы:
Муезерский, Сегежский, Кондопожский,
Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский, Сортавальский Петрозаводский городской округ
Тюменская область
Уватский район
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
весь округ, кроме Березовского и Белоярского районов
Томская область
районы:
Александровский, Бакчарский,
Верхнекетский, Каргасокский,
Колпашевский, Кривошеинский,
Молчановский, Парабельский, Чаинский, Тегульдетский;
города: Колпашево и Стрежевой;
муниципальное образование «Город Кедровый» Томской области (город Кедровый, село Пудино, поселок Останино, поселок Калининск, поселок Рогалево, поселок Таванга, поселок Лушниково).
Красноярский край
районы:
Богучанский, Енисейский, Кежемский,
Мотыгинский;
город Енисейск;
городской округ «Лесосибирск»
Иркутская область
районы:
Бодайбинский, Братский,
Казачинско-Ленский, Киренский,
Мамско-Чуйский, Нижнеилимский,
Усть-Илимский и Усть-Кутский;
города:
Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут;
городской округ «город Братск»
Республика Бурятия
районы:
Баунтовский, Северо-Байкальский,
Баргузинский, Курумканский,
Окинский, Муйский;
городской округ «Северобайкальск»
Забайкальский край
районы:
Каларский, Тунгиро-Олекминский,
Тунгокоченский
Амурская область
районы:
Зейский, Селемджинский и Тындинский;
городские округа «Зея» и «Тында»
Приморский край
районы:
Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский;
Красноармейский район:
городское поселение «Востокское»
сельские поселения:
Богуславецкое, Вострецовское, Дальнекутское, Измайлихинское, Мельничное, Рощинское и Таежненское
Хабаровский край
районы:
Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский и Ульчский;
города: Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань;
Амурский район:
поселок городского типа Эльбан;
сельские поселения:
Вознесенское, Падалинское, Ачанское, Джуенское, Омминское
Сахалинская область
все местности, за исключением местностей, перечисленных в Перечне районов Крайнего Севера
Республика Тыва
районы:
Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанского сельского поселения), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Эрзинский;
город: Кызыл
Республика Алтай
районы:
Кош-Агачский и Улаганский
Данные перечни будут применяться для целей предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в данных районах и местностях.