Сети будут держать цены. Но ажиотаж не стихает

Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты. Хотя люди продолжают сметать все с полок магазинов, что на цену положительно не влияет.

«Мы не даем производителям поднимать цены, с этим работают Минсельхоз и ФАС. С ретейлом мы договорились. <...> Конечно, где-то есть импортные поставки, рубль все-таки обесценился по отношению к евро и доллару, <...> возможно, будут какие-то повышения цен, но пока незначительные», — сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что в стране хватает отечественных продуктов и все это благодаря работе по импортозамещению.

На этой неделе он сообщал РИА Новости, что ретейлеры сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на восемь недель и дефицита продуктов не ожидается.