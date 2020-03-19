Получить негосударственную пенсию можно будет в 55 и 60 лет

Владимир Путин подписал федеральный закон от 18.03.2020 № 61-ФЗ, который даст право получать негосударственную пенсию женщинам с 55 лет, а мужчинам — с 60 лет.

Речь идет о выплатах негосударственных пенсионных фондов в рамках добровольного страхования. Люди, которые воспользовались их услугами, вправе будут получить негосударственную пенсию раньше, чем им назначат государственную страховую пенсию по старости. Такой возможностью смогут воспользоваться женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины с 60 лет.

Кроме того, льготные категории, например, северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии, необязательно.

При этом законом предусмотрена возможность установления по желанию сторон в пенсионных договорах иного повышенного возраста, дающего право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, по достижении которого приобретается право на страховую пенсию по старости.