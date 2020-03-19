Медикам изменили правила применения нулевой ставки по прибыли

Медицинским организациям упростили применение нулевой ставки налога на прибыль. Поправки в статью 284.1 Налогового кодекса внесли федеральным законом от 18.03.2020 № 62-ФЗ.

Одно из обязательных условий применения нулевой ставки — в штате организации должно быть не менее 50% медперсонала, имеющего сертификат специалиста. Но дело в том, что сертификаты специалиста больше не выдают. Вместо них появилась аккредитация. И что бы к медучреждениям налоговики не предъявляли формальных претензий, в Налоговый кодекс внесли изменения.

Закон вступил в силу с момента опубликования и имеет обратную силу — он применяется с 1 января 2020 года.