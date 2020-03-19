Правительство предупреждает: ограничительные меры из-за коронавируса могут быть усилены

На сайте правительства опубликовано заявление по защите здоровья населения от коронавируса.

«Сложившаяся ситуация — это вызов всему обществу. Она требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих», — говорится в заявлении.

После вступления, в котором описано, что такое коронавирус и какие решительные действия предпринимал Кабмин в предыдущие два месяца, перечисляются принимаемые меры.

В частности, организовано тестирование всех прибывающих в страну граждан из стран, зараженных новым вирусом, и лиц, которые контактировали с приехавшими. Введен запрет на въезд в страну иностранным гражданам (кроме некоторых категорий).

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Российскими тест-системами обеспечены все учреждения в регионах страны. В стране есть пополняемый запас 700 тысяч тест-систем. В России налажено производство тестов мощностью до 100 тысяч тестов в день. Однако координационный совет по борьбе с распространением коронафвируса рекомендует гражданам обращаться за тестированием только в случаях, когда это действительно необходимо.

Для уменьшения риска заболевания правительство рекомендует всем ограничить контакты, а при появлении симптомов заболевания — насморк, сухой кашель, температура — не покидать дом и сразу же вызвать врача.

Минздравом России проведена оценка готовности лечебной сети. Осуществлена подготовка медицинских организаций к различным сценариям развития ситуации. Развёрнуто более 55 тыс. инфекционных коек, из них более 12 тыс. — реанимационных и 396 — обсерваторов. Подготовлено 7,5 тыс. мельцеровских боксов (специальные помещения для изоляции инфицированных лиц).

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Медицинские организации имеют более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Правительством Российской Федерации выделены ресурсы для дополнительной закупки свыше 500 аппаратов, включая 17 аппаратов ЭКМО.

Правительство выделяет дополнительные деньги для оплаты мединского персонала.

«Принимаемые решения и рекомендации, прежде всего в части запретов и ограничений, многим могут показаться чрезмерными. Однако именно они, по мнению учёных, являются эффективными для противодействия эпидемии», — отмечается в заявлении.

Кабмин предупреждает, что в случае ухудшения ситуации, меры могут быть усилены.