За фейки о коронавирусе начали штрафовать

Сотрудники полиции начали мониторить соцсети в поисках недостоверной информации о коронавирусе.

Так, например, Управление МВД Амурской области отчиталось о том, что ими выявлена жительница города Свободного, распространявшая фейки о числе заболевших. Против неё заведено административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»).

За это нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 60 до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без неё.