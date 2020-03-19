Лекарства и медицинские изделия освобождают от таможенных пошлин

msneg Я три года на удаленке, ни за что не выйду в офис Бухгалтеры уходят на удаленку. Как работать вне офиса?

Natali Kr Потому что все знают, что свои не дадут, а вражинки они знают, что такой долгосрочные отношения в... Обвалы рынков дают России шанс обогнать остальных: успокоительная статья про кризис

MaxC Не знаю, как там руководители, но вот Главмехи заводов и комбинатов этих холдингов пересчитывают ... Обвалы рынков дают России шанс обогнать остальных: успокоительная статья про кризис

MaxC У меня - нет. Но в офСМИ как-то быстро сменили вектор на 180 градусов и стали писать про то, что ... Нефть еще подешевела

MaxC Автор тут притянут до кучи, как тот, у которого в своем огороде полный порядок и писать ему остае... РПЦ пока не отменяет массовые собрания людей, несмотря на угрозу эпидемии

Старый ворчун А что, у кого-нибудь такие сомнения были? Нефть еще подешевела

MaxC Почему-то #игорьванычи всегда лучше всех все знают, лучше саудитов, например, о том, как поступят... Нефть еще подешевела

Сороконожка +цены и так серьезно выросли на недвижимость за последние 2 года из-за введения новых правил прод... Собирались покупать квартиру? Бегите в банк, пока не выросли процентные ставки

MaxC Саудиты еще на прошлой неделе зафрахтовали несколько дополнительных "суперов".... Нефть еще подешевела

Старый ворчун Несколько сократят добычу - в результате чего сократится экспорт. Нетто-импортером США уже не ста... Нефть еще подешевела

MaxC Короче, попали Бабуси крупно! И не убеждайте меня))) Будут теперь насекомых разводить в своей гре... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

MaxC Не думаю, что у нас с нашим Собяниным торгуют. Хотя, на рынках давно не был. Мало их теперь, дале... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься

MaxC Ааааа...такая-то гречка есть, но в упаковке из фольги для быстрого разогревания и с чем-нибудь (к... Люди сметают с полок продукты. Власти уговаривают одуматься