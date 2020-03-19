Лекарства и медицинские изделия освобождают от таможенных пошлин

Михаил Мишустин сегодня на заседании правительства назвал первоочередные меры по обеспечению устойчивого развития экономики.
Среди перечисленных мер — снятие всех ограничений на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
«Мы вводим зелёный коридор для импортёров и крупных торговых сетей», — заявил премьер-министр.
На ввоз ряда товаров, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины.
На этом же заседании было объявлено об отсрочке на уплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса.