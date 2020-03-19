Малому бизнесу разрешили не платить страховые взносы. С марта на три месяца

Малому бизнесу дают отсрочку на уплату страховых взносов.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о предоставлении отсрочки по уплате страховых взносов для малого бизнеса. Её дадут на три месяца, начиная с марта.

Временную отсрочку дадут и по уплате платежей за аренду государственного и муниципального имущества.

Кроме того, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.

Также глава правительства заявил о намерении властей предоставить отсрочки по налоговым платежам для отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса. Так, туроператоров освободят от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».