Как на самом деле поживают бизнес и люди в Европе? Репортаж бухгалтера из эпицентра коронавируса

О том, как живут в европейских странах во время пандемии коронавируса постоянно говорят и пишут в СМИ. Но многие давно не верят официальным каналам, что же там происходит на самом деле? Вот рассказ бывшей петербурженки, а ныне жительницы Швейцарии, Светланы. Он опубликован в наших дневниках, ведь автор — давний пользователь «Клерка», хотя и заходит сейчас редко.

Число заболевших

Далее от лица автора:

«Пропала я надолго, но вот решила все-таки вернуться, потому что в нынешней ситуации важно рассказывать, как обстоят дела в Европе на самом деле...

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На сегодня официальная швейцарская статистика показывает 3028 заболевших, 21 умерших. Но я уверена, цифры занижены. Я следила за ситуацией, и например в субботу было зарегистрировано 1100 заболевших, в воскресенье уже 2200! А потом затишье на два дня, до момента введения режима ЧС. Со швейцарских интернет-ресурсов и газет пропали карты распространения вируса и статистика, на международных сайтах так и висела несколько дней эта цифра 2200, на сайте правительства скромненько так: 2200 ...

Началось все с кантона Тычино, находящегося на границе с Италией. Границы же открыты, в кантоне работают более 70 тысяч итальянцев. Но на сегодня как ни странно самое большое количество заболевших именно в моем кантоне VAUD, хотя даже прямого транспортного сообщения с итальянской частью Швейцарии не существует.

В понедельник 16 марта ко мне должна была приехать дочь с внуками на каникулы, но уже неделю назад авиасообщение с Петербургом было прекращено.

Ситуация на границе

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С 11 марта прекращено любое транспортное сообщение с Италией. 13 марта закрыты все школы, дети отправлены по домам на карантин как минимум до 4 апреля. Закрываются фитнес-центры, запрещены любые публичные и частные мероприятия более чем на 100 человек. В итальянской части закрыты все рестораны и подобные публичные заведения. С 15 марта закрыты все лыжные курорты.

В понедельник Швейцария приняла решение о введении режима Чрезвычайного положения: закрыты все предприятия сервиса и торговли до 19 апреля, кроме аптек и продовольственных магазинов! Привлекается армия!

Режим работы

Большинство офисов переведены на удаленную работу. Среди моих клиентов есть салоны красоты, мелкие магазины, рестораны, детские сады, транспортные фирмы. И весь вторник я занималась тем, что рассылала всем информацию о возможности и необходимости подготовить документы на получение пособий по частичной безработице для сотрудников.

Да, правительство утвердило возможность получать пособие по безработице предположительно в 80% для потерявших доход на период карантина. Как это будет выглядеть на практике, я пока не знаю. Но необходимые документы клиентам помогала составлять. Документы отсылаются почтой, в Женеве возможно их отослать и по электронке.

Мелкий бизнес

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ИПэшники попадают по-полной, им пособий не положено и весь этот месяц они остаются без работы и соответственно без денег... ОООшки тоже пострадают, работы нет, аренду плати, зарплату и соцплатежи тоже. Даже если государство выделит 80% на зарплату, остальные 20% и социальные платежи работодатель должен заплатить за свой счет. Зато у меня работы не убавилось! Но видимо ненадолго... Этот вирусный кризис точно «убьет» не менее половины моих клиентов, а вторая половина долго не сможет оплачивать мне мои услуги...».

От редакции

В России популярны рассказы о том, что только наши граждане готовы помогать друг другу. А вот в Европе просто так никто тебе не поможет. Так вот судя по рассказу Светланы, это неправда. Стоило ей опубликовать пост в Фейсбуке, о том, что ей не удалось ничего купить в интернет-магазине, как сразу две клиентки позвонили и предложили помощь в доставке продуктов.