Как на самом деле поживают бизнес и люди в Европе? Репортаж бухгалтера из эпицентра коронавируса

О том, как живут в европейских странах во время пандемии коронавируса постоянно говорят и пишут в СМИ. Но многие давно не верят официальным каналам, что же там происходит на самом деле? Вот рассказ бывшей петербурженки, а ныне жительницы Швейцарии, Светланы. Он опубликован в наших дневниках, ведь автор — давний пользователь «Клерка», хотя и заходит сейчас редко.
Число заболевшихДалее от лица автора:
«Пропала я надолго, но вот решила все-таки вернуться, потому что в нынешней ситуации важно рассказывать, как обстоят дела в Европе на самом деле...На сегодня официальная швейцарская статистика показывает 3028 заболевших, 21 умерших. Но я уверена, цифры занижены. Я следила за ситуацией, и например в субботу было зарегистрировано 1100 заболевших, в воскресенье уже 2200! А потом затишье на два дня, до момента введения режима ЧС. Со швейцарских интернет-ресурсов и газет пропали карты распространения вируса и статистика, на международных сайтах так и висела несколько дней эта цифра 2200, на сайте правительства скромненько так: 2200 ...
Началось все с кантона Тычино, находящегося на границе с Италией. Границы же открыты, в кантоне работают более 70 тысяч итальянцев. Но на сегодня как ни странно самое большое количество заболевших именно в моем кантоне VAUD, хотя даже прямого транспортного сообщения с итальянской частью Швейцарии не существует.В понедельник 16 марта ко мне должна была приехать дочь с внуками на каникулы, но уже неделю назад авиасообщение с Петербургом было прекращено.
Ситуация на границеС 11 марта прекращено любое транспортное сообщение с Италией. 13 марта закрыты все школы, дети отправлены по домам на карантин как минимум до 4 апреля. Закрываются фитнес-центры, запрещены любые публичные и частные мероприятия более чем на 100 человек. В итальянской части закрыты все рестораны и подобные публичные заведения. С 15 марта закрыты все лыжные курорты.
В понедельник Швейцария приняла решение о введении режима Чрезвычайного положения: закрыты все предприятия сервиса и торговли до 19 апреля, кроме аптек и продовольственных магазинов! Привлекается армия!
Режим работыБольшинство офисов переведены на удаленную работу. Среди моих клиентов есть салоны красоты, мелкие магазины, рестораны, детские сады, транспортные фирмы. И весь вторник я занималась тем, что рассылала всем информацию о возможности и необходимости подготовить документы на получение пособий по частичной безработице для сотрудников.
Да, правительство утвердило возможность получать пособие по безработице предположительно в 80% для потерявших доход на период карантина. Как это будет выглядеть на практике, я пока не знаю. Но необходимые документы клиентам помогала составлять. Документы отсылаются почтой, в Женеве возможно их отослать и по электронке.