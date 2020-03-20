Культуру, искусство, спорт и кинематограф до 1 мая освободят от налогов и взносов

Премьер Мишустин поручил Правительству обеспечить предоставление отсрочки по налогам и страховым взносам компаниям в сфере спорта, культуры и искусства.

Такие меры должны поддержать предприятия, столкнувшиеся с экономическими сложностями.

«ФНС России обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии», – говорится в тексте поручения (источник ТАСС).

Действительно, какая сейчас культура? Сейчас в цене туалетная бумага и медицинские маски.