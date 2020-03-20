Россияне не отказываются от свадеб. ЗАГСы просят не водить много гостей

В ближайшие выходные в ЗАГСах Москвы запланировано бракосочетание 700 пар. Сотрудники только просят соблюдать ограничение в 20 гостей на церемонии.

Хотя указанное ограничение в большинстве ЗАГСов действовало и раньше, поскольку церемонии идут потоком, а гостей порой просто девать некуда.

Все ЗАГСы города действуют в обычном режиме со вторника по субботу с 9:00 до 18:00, ежедневную работу ведет Дворец бракосочетаний №3, Дворец бракосочетаний №1 оказывает услуги по регистрации и всю ночь с субботы на воскресенье.

ЗАГСы Москвы просят граждан, планирующих регистрацию брака, воздержаться от большого количества гостей при проведении церемонии. И в целях безопасности советуют перенести торжество тем, кто недавно вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и находится в самоизоляции, если к этому времени не пройдет 14 дней их карантина (источник «Известия»).

Сотрудникам ЗАГСов с утра измеряют температуру, помещения убирают и дезинфицируют.

В Санкт-Петербурге комитет города по делам записи актов гражданского состояния попросил отложить подачи заявлений на бракосочетание до 30 апреля.

Сами свадьбы тоже почти не отменяют. Учитывая, что готовиться к свадьбе начинают за полгода, а то и за год, бронируются рестораны, вносятся авансы — отменять торжество кто-то вряд ли захочет. Разве что на чихающих гостей будут косо смотреть все остальные.