Песков утверждает, что Россия и Саудовская Аравия не ведут ценовых войн. И вообще с нефтью ситуация не катастрофична

Пресс-секретарь президента утверждает что между двумя странами партнерские отношения, и в них нельзя никому вмешиваться. А низкие цены на нефть еще не являются катастрофой.

«Никаких войн ценовых между Россией и Саудовской Аравией нет. Есть очень неблагоприятная для многих стран ценовая конъюнктур», – подчеркнул представитель Кремля.

о низких ценах на нефть Песков сказал, что катастрофой для России это не является.

«Говоря о том, что это катастрофа для России, — наверное, с этим нельзя согласиться в среднесрочной перспективе, потому что <…> в течение нескольких лет у нас имеется солидный запас прочности, который обеспечит возможность выполнения всех социальных обязательств, планов развития» — заметил политик (по материалам РИА Новости).

Ну, если высокие цены из-за падения рубля и ажиотажа на фоне распространения инфекции не являются пока катастрофой — это, наверное, хорошо. Но что тогда должно случиться, чтобы это назвали катастрофой?