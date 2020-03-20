В США – 1000$. во Франции – 1000€. У нас – «неэффективно». Сколько людям дадут наличными из-за вируса

Необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, эффективность таких решений под вопросом.

«В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы, и, конечно, еще раз подчеркну, что это нужно делать совместно с правительством», — цитирует «Интерфакс» слова Набиуллиной.

Напомним, в США планирует выплатить американцам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка в качестве мер по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса.

Во Франции власти призвали все ассоциации и крупные компании выплатить сотрудникам премию в 1 тыс. евро, которая не будет облагаться налогом.

В Гонкоге выплачивают по $1300.