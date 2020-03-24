22 апреля в табеле учета рабочего времени маркируется как «РВ»

Как правильно предоставить работникам выходной день в день проведения референдума по конституции и как все это отразить в табеле?

Такой вопрос поступил в Роструд.

На портале «Онлайнинспекция.рф» разъясняется, что если днем общероссийского голосования определен рабочий день, этот день в силу закона от 14.03.2020 № 1-ФКЗ является нерабочим днем.

Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни. В этой связи норма рабочих дней по производственному календарю уменьшится, работающим в этот день работникам оплата будет производиться не менее чем в двойном размере.

При заполнении табеля учета рабочего времени (форма Т-12, Т-13) рабочий день, приходящийся на праздничный, отмечается буквенным (РВ) или цифровым (03) кодом.