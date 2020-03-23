Московские предприниматели теперь могут вносить данные в торговый реестр онлайн. Ходить в управу больше не надо

Столичные предприниматели смогут вносить данные в торговый реестр онлайн благодаря новому сервису на сайте mos.ru. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Теперь бизнесменам, которые занимаются торговлей и поставкой товаров, не нужно посещать управу, чтобы внести или скорректировать данные о принадлежащих им объектах.

Через новый сервис они смогут в любое удобное для себя время проверить, верно ли указана информация об их объектах в московском торговом реестре, и при необходимости оперативно внести изменения по каждому конкретному объекту.

Раньше бизнесмены собирали пакет документов и шли с ним в управу. Там бумаги сканировали, и специалисты заполняли необходимые заявления. Все это отнимало значительное время и у представителей бизнеса, и у сотрудников органов исполнительной власти. Благодаря новому сервису сведения из ЕГАС СИОПР автоматически отображаются в личном кабинете юридического лица во вкладке «Торговый реестр».Пользователь при первом заходе может подтвердить сведения о своих торговых объектах либо изменить их, добавить новые или сообщить о закрытии ранее зарегистрированных.