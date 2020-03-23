МВД разработает план закрытия Москвы. Еще могут ввести комендантский час

Глава ГУ МВД по Москве поручил подготовить план на случай ограничения въезда в столицу и введения комендантского часа.

В правительстве говорят, что необходимости в усилении карантина на данный момент нет. Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки, пишет РБК.

Пресс-служба подтвердила, что ведомство обязано проработать все организационные мероприятия для защиты населения.

Полиция знает про распространение сообщений в мессенджерах об ограничениях въезда машин в Москву. И заявляет, что все они недостоверные. Препятствий для въезда нет. В правительственном штабе по борьбе с коронавирусом 22 марта уверили, что жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет.

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«Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — подчеркнули в штабе.

Но до 31 марта управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны подготовить план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Вот там уже и будет требование ограничить въезд и выезд автотранспорта из столицы, введение комендантского часа. Так, на улицу нельзя будет выходить без спецразрешения. На улицах города будут патрулировать люди Нацгвардии и народной дружины. А в общественном транспорте, видимо, сотрудники управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергали информацию о закрытии Москвы на карантин.