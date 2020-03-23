В Москве закрыли фитнес-центры и бассейны. С 21 марта и до особого распоряжения

Роспотребнадзор по Москве предписал столичным фитнес-центрам, бассейнам, аквапаркам и другим спортивным объектам перестать пускать посетителей.

Меры вводятся «с учетом осложнения эпидемиологической ситуации», они будут действовать с 21 марта и до распоряжения властей, отмечается в сообщении. К нарушителям будут применяться меры в соответствии с КоАП.

Учитывая как плотно друг у другу стоят шкафчики в раздевалках, и даже с учетом того, что там постоянно моют и дезинфицируют, это все равно массовые скопления людей. Поэтому, меры вполне здравые.

А ряд фитнес-клубов разослал держателям карт смс-уведомления с сообщением о том, что их карты заморожены на время запрета посещения. То есть, вынужденный простой не скажется на посетятелях.

Правда, вынужденный простой может пагубно сказаться на самих клубах. Основной доход — продажа новых клубных карт, продление старых. А тут продаж скорее всего не будет совсем.

Да и после снятия запрета придется возвращать клиентов акциями и скидками.