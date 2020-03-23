Мишустин поручил создать систему слежения за людьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать в стране систему отслеживания граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Такое решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве о борьбе с распространением коронавируса.

Функционировать система должна на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека, поэтому поручение адресовано Минкомсвязи. Она будет оповещать граждан о факте контакта с заболевшим через рассылку сообщений, в которых будет указано о необходимости самоизоляции и предоставлении данных в оперативный штаб.

Мишустин также объявил, что вводится дополнительный противоэпидемический контроль за работниками транспорта: водителями машин, автобусов, пилотами, моряками, железнодорожниками, которые прибывают в РФ из-за рубежа.