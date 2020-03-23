Правительство получит право давать отсрочки по любым налогам

Минфин в спешном порядке подготовил законопроект, наделяющий правительство правом давать отсрочки по любым налогам в любых отраслях. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Сейчас такого права у Кабмина нет, поэтому заявления Мишустина о предоставлении отсрочек никакими официальными документами не подтверждены.

По словам Сазанова, соответствующие поправки были внесены в правительство в пятницу. И для быстроты прохождения в Госдуме, они будут оформлены как поправки к закону, проходящему второе чтение.

Но когда будет принят новый закон, непонятно. Как раз эту неделю, с 23 по 29 марта, у депутатов Госдумы работа с избирателями. Пленарные заседания начнутся только с 30 марта.