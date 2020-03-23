Люди кинулись брать кредиты

Россияне в марте стали чаще обращаться за кредитами наличными и займами на покупку товаров. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные банков и бюро кредитных историй.

Так, в банке «Открытие», спрос на кредиты наличными за прошедшие недели оказался на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Сбербанке по сравнению с февралем средняя запрошенная сумма выросла на 10% из-за «общего повышения покупательской активности в настоящий момент», считают в банке.

В ВТБ число заявок на кредиты увеличилось на треть, в том числе на фоне снижения ставки.

Промсвязьбанк с 11 марта зафиксировал двукратный рост обращений клиентов за кредитными картами по сравнению с предыдущей неделей. С начала месяца выдачи потребкредитов увеличились на 22%, статистику по росту заявок банк не привел.

Как отмечают эксперты, эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля вызвали всплеск потребительской активности.

«Цены на импортные товары растут на фоне ослабления национальной валюты, что стимулирует граждан не откладывать приобретение необходимых им товаров. В конце 2014 года — начале 2015-го наблюдался ажиотажный спрос на бытовую технику и автомобили. Вероятно, и сейчас россияне боятся упустить момент», — соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.