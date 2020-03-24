Хорошие новости. В Китае выздоровели 90% зараженных

За последние 24 часа в Китае вылечились 456 пациентов. При этом заразились 78 человек, а умерло семь.

Сейчас в больницах находятся всего 4735 человек.

Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщает, что 90% заразившихся выздоровели (источник РБК).

Всего в Китае было 81 405 случаев заражения. 73 306 человек выздоровело (данные с сайта-монитора коронавируса)

Учитывая что в Китае проживает примерно 1,4 миллиарда человек, человечество точно выживет.

В России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», по состоянию на 23 марта, 438 заболевших, 17 выздоровевших.