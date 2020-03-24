Какой бизнес предлагают на фоне эпидемии. Маски по 800 рублей и оборудование за 5 млн

Учитывая, что в аптеках медицинские маски сметают, предлагают организовать свой бизнес по их производству. А еще продают «чудесные маски из экоматериалов, которые не разлагаются 300 лет».

Любопытная реклама встречается порой в социальных сетях.

В квартиру, наверное, более полутора тонн ставить не стоит. Хотя, могут додуматься и до такого.

А кто-то пытаются заработать под видом спасения планеты от «разлагающихся 300 лет выброшенных масок». И предлагают маски из хлопка по 800 рублей за штуку. С учетом, что врачи рекомендуют их менять раз в полчаса.

Действительно, пропитанная микробами ветошь — прекрасное пожертвование для приюта животных.