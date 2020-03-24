Сбербанк упростил уплату налога для самозанятых в своем приложении

Сбербанк запустил сервис «Оплата налога» для самозанятых, сообщила пресс-служба банка.

Теперь просто можно оплатить налог: не нужно даже вносить начисленный налог и реквизиты для оплаты, достаточно зайти в раздел «Своё дело» — «Мои налоги» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Начисленная ФНС сумма налога (если она составит более 100 рублей) будет видна в приложении начиная с 12 числа месяца, следующего за отчетным.

Чтобы воспользоваться нововведением, необходимо зарегистрироваться в сервисе «Своё дело» в Сбербанк Онлайн и иметь мобильное устройство, работающее на iOS или Android с версией мобильного приложения «Сбербанк онлайн» версии 10.10 и выше.