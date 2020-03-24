Выдачу денег через некоторые банкоматы могут ограничить

ЦБ опубликовал Информационное письмо № ИН-04-29/26 от 23.03.2020 с рекомендациями банкам по наличному обращению.

В частности, перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

Сам Банк России выдерживает банкноты без обращения до 14 дней, и выдает кредитным организациям «чистые» банкноты. Банкам следует выдерживать банкноты в хранилищах до новой загрузки их в банкоматы в течение 4 дней.

Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке.

Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной организации и, по возможности, за ее пределами.