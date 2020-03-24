Роскачество порекомендовало мыть упаковки продуктов для профилактики

После покупки рекомендуется промыть упаковки продуктов водой с мылом для профилактики заражения коронавирусом.

Об этом пишет агентство сообщили в Роскачестве со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктора Ларичева.

Упаковку продуктов, принесенных домой, надо хорошо промыть с мылом, если она пластиковая, металлическая или стеклянная. Рекомендуется протереть стол и другие поверхности, на которые были выложены продукты, а также тщательно мыть овощи и фрукты.

Огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением надо замачивать в воде на 10-15 минут, затем тщательно мыть под струей проточной воды. Пупырчатые огурцы надо мыть щеточкой.

При нахождении в магазине Ларичев советует использовать медицинскую маску, не трогать руками нос или рот, соблюдать дистанцию от других покупателей, особенно от чихающих и кашляющих, а после прихода домой тщательно мыть руки с мылом. Рекомендуется также приобретать товары дистанционно, через интернет.

Оплату лучше производить бесконтактно, пластиковыми картами или приложением смартфона.

Для похода в магазин лучше выбирать время, когда там меньше всего людей.