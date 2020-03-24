Плюс 57 за сутки. В России почти 500 зараженных

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 57 до 495 за последние сутки.

Число выздоровевших увеличилось на пять — до 22, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В Москве число зараженных выросло на 28 до 290. На втором месте — Санкт-Петербург (5 человек). Другие инфицированные находятся в Воронежской (4 случая), Свердловской (4 случая) областях, Башкирии (3 случая), Липецкой (2 случая), Орловской (2 случая) и Ленинградской областях (2 случая), в Приморском крае (2 случая). По одному случаю заражения зафиксировано в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Чечне и Татарстане.

Все 57 новых случаев являются завозными — они зафиксированы у граждан, вернувшихся из зарубежных поездок.