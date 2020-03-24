Налоговая сливает персональные данные тысячами. И никакой ответственности за это не несет

На форуме «Клерка» поделились информацией о вопиющем нарушении закона налоговыми органами. ИФНС рассылают файлы с тысячами персональных данных работников.

Организация получила письмо из московской налоговой, о том что в 2-НДФЛ за 2017 есть ошибки в персональных данных сотрудников. К письму приложен екселевский файл, в котором находятся почти 4,5 тыс. физлиц с ИНН и паспортными данными.

Т.е. налоговики, вместо того, чтобы выбрать работников этой конкретной организации и отправить данные по ним, просто отправляют одинаковый файл всем. Вероятно, некогда им.

В приложенном файле указаны: ИНН/КПП организации-работодателя (есть и госструктуры), номер справки физлица (можно примерно понять, сколько сотрудников в организации), дата сдачи отчета 2-НДФЛ, ИНН, ФИО физлица, номер и серия паспорта, а также дата рождения.

Заметим, что руководство ФНС неоднократно заявляло о том, что налоговое ведомство надежно хранит персональные данные граждан. И при этом его работники производят такие рассылки.