70 человек выписали из больницы в Коммунарке. У них не подтвердился коронавирус

После завершения карантина и сдачи анализов коронавирус у граждан не подтвердился.

На данный момент в медицинском центре в Коммунарке под наблюдением специалистов остаются 412 человек, из них 156 пациентов с диагнозом «пневмония» (источник сайт Мэра Москвы).

Положительные результаты тестов подтвердили коронавирус у 82 пациентов медцентра.

Выписка пациентов из стационара производится после получения двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, при отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или после контакта с больным.