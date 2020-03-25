В Москве продлят срок уплаты торгового сбора до конца года

Власти Москвы продлят срок уплаты торгового сбора. Правда, пока у них нет на это права.

Пакет мер антикризисной поддержки бизнеса обсуждали на заседании президиума Правительства Москвы.

Так, будет продлен срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря 2020 года (включительно) для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса. До конца года также продлят срок уплаты торгового сбора.

Торговый сбор уплачивается ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

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Эти отсрочки начнут действовать со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов РФ полномочия принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов (сборов). Пока таких прав у регионов нет.

Компании, работающие в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма и арендующие земельные участки и нежилые объекты у города, получат отсрочку внесения арендной платы за апрель, май и июнь. Она будет действовать до 31 декабря 2020 года. Аналогичную отсрочку предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и нежилые объекты.

Кроме того, решено уменьшить на 50 процентов плату по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метрополитена.

Отсрочки по аренде будут предоставляться тем, кто за ними обратится.