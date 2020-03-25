В Китае появился новый вирус. Хантавирус

Сообщается о новой инфекции, и снова из Китая. Теперь это некий хантавирус.

Подтверждена первая смерть от нового вируса.

Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантавирусов. Тем не менее, такие случаи встречаются, но зафиксированы только на территории Аргентины и Чили (Источник Lenta.ru).

В общем, посмотрим, действительно ли это новая угроза. Или просто кто-то распространяет очередные слухи.

А вот коронавирус уже давно не слух. Всего по последним данным в России 510 заболевших. 29 вылечились.