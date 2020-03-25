Клерк.Ру

РЖД отменила часть поездов. Деньги за билеты вернут

Часть пассажирских поездов, спрос на которые упал из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, отменяется. Пассажиры смогут либо обменять билет, либо вернуть деньги в полном объеме.

В частности, отменена часть поездов между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда», — сообщили в РЖД (источник РБК).

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