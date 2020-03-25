В системе Windows обнаружили две критические уязвимости. Microsoft сообщила, что под угрозой любая версия

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows. Пакет исправлений обещают к 14 апреля.

По информации компании-разработчика, под угрозой не только «десятка». Под удар могут попасть и Windows 7, 8, и более ранние версии ОС, а это больше миллиарда активных пользователей во всем мире. Кто-то, наверное до сих пор XP пользуются.

Уязвимости находятся в библиотеке Adobe Type Manager Library. Они позволяют удалённо запустить код в системе и полностью ее контролировать.

По данным Microsoft, уязвимости уже стали целью ряда атак. Сейчас компания проводит работу над ошибками и обещает выпустить все исправленные версии к 14 апреля.

Правда, с 14 января 2020 года Windows 7 официально не поддерживается. Получить обновления смогут только пользователи продленной платной поддержки Windows 7 ESU.