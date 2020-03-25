Клерк.Ру

В Москве разрешили лечить коронавирус на дому. Если он в легкой форме

В столице утверждены алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам на дому, заболевшим коронавирусной инфекцией.

Глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун утвердил следующие документы:

  • Схему работы службы скорой помощи на период с 23 по 30 марта 2020 года;
  • алгоритм лечения пациентов с положительным тестом на наличие коронавирусной инфекции на дому;
  • алгоритм действий медицинского работника при осмотре на дому пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями для предотвращения распростраиения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
  • форму Согласия на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции.

Также приказом предусматривается дистанционное консультирование пациентов (телемедицинские консультации), заболевших коронавирусом. 

Скачать Приказ можно здесь.

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