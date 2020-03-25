В Москве разрешили лечить коронавирус на дому. Если он в легкой форме

В столице утверждены алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам на дому, заболевшим коронавирусной инфекцией.
Глава городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун утвердил следующие документы:
- Схему работы службы скорой помощи на период с 23 по 30 марта 2020 года;
- алгоритм лечения пациентов с положительным тестом на наличие коронавирусной инфекции на дому;
- алгоритм действий медицинского работника при осмотре на дому пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями для предотвращения распростраиения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- форму Согласия на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции.
Также приказом предусматривается дистанционное консультирование пациентов (телемедицинские консультации), заболевших коронавирусом.
Скачать Приказ можно здесь.