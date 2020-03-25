Из-за закрытия границ может случиться вынужденная деофшоризация

Владельцам офшоров в связи с пандемией стало сложнее обходить законодательство о контролируемых иностранных компаниях и не платить налоги в России.

Среди российских бизнесменов много тех, кто находится за рубежом основную часть года. Поэтому у них нет необходимости декларировать иностранные активы и контролируемые компании.

Эти люди не являются налоговыми резидентами РФ, так как проводят в нашей стране менее 183 дней в году.

Но из-за ограничений на международные перемещения они могут пробыть в России больше, чем планировали, и по итогам года стать налоговыми резидентами России, тогда они будут обязаны задекларировать зарубежные активы и заплатить налог с прибыли КИК, поясняют эксперты.

Мнения экспертов по вопросу вынужденной деофшоризации собрал РБК.

📌 Реклама Отключить

«Из-за коронавируса власти более тщательно отслеживают перемещения людей, и есть риск, что эту информацию используют в том числе налоговые органы для контроля над тем, «кто где что, возможно, недодекларировал», предупреждает партнер по международному налогообложению компании «Кроу Экспертиза».



Он напомнил, что прошлый кризис 2008 года дал нам BEPS (план борьбы с размыванием налоговой базы). Текущий принесет следующую волну ужесточения в сфере контроля и повышения прозрачности, считает эксперт.

📌 Реклама Отключить

Из-за закрытия границ рискуют прежде всего те, кто искусственно создает отсутствие в России в течение 183 дней и имеет пограничный статус, пояснила руководитель практики «международное право и налоги» компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Яна Семеняка.

Партнер практики налогового планирования МЭФ PKF Клара Валентина Воробьева, напротив, считает, что пока частные полеты между странами не ограничены, существенных последствий для налогового планирования нет: «Даже в условиях мировой пандемии бизнес и государства найдут возможность обеспечить физическое перемещение отдельных заинтересованных лиц, а офшорные территории смогут подстроиться под санитарные ограничения и найдут способ приема».