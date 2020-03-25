ЦБ рекомендовал банкам давать ипотечные каникулы заболевшим коронавирусом

ЦБ РФ направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом.

Реструктуризацию ипотечным заемщикам с подтвержденным заболеванием рекомендуется проводить, даже если гражданин уже воспользовался один раз правом на ипотечные каникулы. При этом банку предлагается общаться с заемщиками дистанционно (по телефону), а заемщикам — предоставить все необходимые документы, включая подтверждающие заболевание, после выздоровления.

Центробанк рекомендует идти на встречу заёмщикам даже после их выздоровления.

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В случае неисполнения обязательств по ипотечным договорам заемщиком, у которого официально подтвержден коронавирус (или если заболевание подтверждено у кого-либо из проживающих с ним членов семьи), ЦБ рекомендует банкам до 30 сентября 2020 года не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жилье заемщика и членов его семьи.

Рекомендации ЦБ отправлены также в микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Страховым компаниям рекомендовано идти навстречу страхователю с подтвержденным заболеванием, если он обратится с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условия которого предполагают периодическую уплату. Кроме того, если заболевший гражданин просит продлить срок предоставления в страховую компанию требуемых документов по страховому случаю (по договорам добровольного страхования), регулятор также рекомендует всем страховщикам принимать положительное решение по таким заявлениям и не начислять неустойку за нарушение сроков, если ситуация обусловлена подтвержденным наличием COVID-19 у страхователя.